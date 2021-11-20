الجزائر.. حركة "مجتمع السلم" تطالب فرنسا بالاعتذار للجزائر وتعويض شعبها

طالب رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري فرنسا "بالاعتذار للشعب الجزائري وتعويضه، عن الجرائم التي ارتكبتها في حقه طيلة فترة الاستعمار".

وقال مقري إن "أبناء الاستقلال لا يمكنهم نسيان التاريخ الفرنسي في الجزائر وسينقلونه للأجيال القادمة".

وأضاف": "عندما أساء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتاريخ الجزائري أراد خدمة اليمين المتطرف في فرنسا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة وستفشل كل مخططاتهم".

وشدد مقري على أن فرنسا "يجب أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك".

وأضاف: "المسؤولية ملقاة على المسؤولين وعلى البرلمان لتمريره فمواجهة الكيد الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين".

المصدر: موقع "أوراس" الجزائري