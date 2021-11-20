دقت ساعة الحقيقة.. عائشة القذافي تدعو الليبيين إلى مساندة شقيقها سيف الإسلام

وجهت عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وشقيقة سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات الرئاسية، دعوة إلى الليبيين لدعم أخيها في الانتخابات المقبلة.

وقالت ابنة القذافي في بيانها نشرته قناة "الجماهيرية" الليبية: "‏إلى أبناء وطني الغالي، إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال، إلى من أوصى بكن والدي في شهادته، وكل شريفات الوطن، فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجددا".

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وتابعت عائشة معمر القذافي: "لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأنه لا ثابت فيها إلا الوطن".

وفي حديثها عن الانتخابات أردفت شقيقة سيف الإسلام معمر القذافي: "لقد دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة، في العسرة واليسرة".

وأضافت ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي: "سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف.. فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده.. وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا.. ولكنها كانت ولا زالت وستبقى خياره الوحيد".

وأفادت في تصريحات نقلتها لاقناة اللليبية "أبناء شعبنا العظيم تساموا على جراحكم، فجرح ليبيا الغائر الذي لم يندمل قد أوجع الجميع ولم يستثنِ أحد، إنني وقد دقت ساعة الحقيقة أخاطب شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراح.. فأصواتكم وسيلتكم الوحيدة لخلاص ليبيا اليوم وغدا.. فصوتك إذا لم تستخدمه لصالحك يستخدمه غيرك ضدك".

وكان سيف الإسلام القذافي، قدم أوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة شخصيا بمقر المفوضية في مدينة سبها جنوب ليبيا.

المصدر: قناة "الجماهيرية" الليبية