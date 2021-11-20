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أعضاء من الكونغرس الأمريكي في لبنان لبحث الأزمة الاقتصادية

أخبار العالم العربي

أعضاء من الكونغرس الأمريكي في لبنان لبحث الأزمة الاقتصادية
Reuters
لبنان
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عقد فريق من أعضاء الكونغرس الأمريكي اجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان، في إطار مهمة لتقصي الحقائق في بلد تعصف به أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يرفع الموفدون تقريرا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس، ويقترحون سبلهم لمساعدة الشعب اللبناني.

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ويضم الوفد النائب داريل عيسى، وهو جمهوري من كاليفورنيا، والنائب الجمهوري دارين لحود من إلينوي، وإدوارد غابرييل رئيس "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" ومقرها في واشنطن.

والتقى الوفد الذي وصل الجمعة ومن المقرر أن يقضي ثلاثة أيام في لبنان، الرئيس ميشال عون.

كما التقى الوفد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شكر الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش اللبناني.

وقال غابرييل لقناة "الجديد" التلفزيونية المحلية إن أعضاء الكونغرس موجودون في بيروت "ليروا بأنفسهم" ما يجري في لبنان، مشيرا إلى أنه يأمل أن "يأتوا ببعض الأفكار الجديدة" حول السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بها اللبنانيين.

وتكافح الحكومة الجديدة في البلاد والتي تولت مقاليد الأمور منذ سبتمبر، لبدء الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: أ ب

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