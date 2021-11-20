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محام مصري يناشد السيسي عدم التصديق على أحكام الطوارئ والإفراج عن متهمي قضايا الرأي

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محام مصري يناشد السيسي عدم التصديق على أحكام الطوارئ والإفراج عن متهمي قضايا الرأي
Reuters
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ناشد المحامي المصري طارق العوضي الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ، والإفراج عن المتهمين في قضايا الرأي بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وكتب طارق العوضي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد ميلادكم أقدم لسيادتكم التهنئة والدعاء بموفور الصحة والعافية، وأناشدكم عدم التصديق على جميع الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ والإفراج عن كل المتهمين في قضايا الرأي".

وتابع طارق العوضي: "وكذلك العفو العام الشامل عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية، وكل عام وسيادتكم بكل الخير".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألغى حالة الطوارئ في البلاد مؤكدا أن مصر باتت بفضل شعبها ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد السيسي على أن هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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