خبير يعلق على أول مفاعل كهرذري سيدخل الخدمة في مصر

علق نائب رئيس المحطات النووية المصري السابق الدكتور علي عبد النبي، على دخول أول مفاعل كهرذري في محطة الضبعة النووية الخدمة في مصر بحلول عام 2028.

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وقال في حديث لـRT: "في 19 نوفمبر 2015 وفي القاهرة، تم توقيع اتفاقية بين مصر ورسيا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقوم بموجبها موسكو بإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، والمحطة النووية تضم 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث مطور موديل VVER-1200، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميغاواط".

وأضاف: "وتم وقتها توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي حكومي قدره 25 مليار دولار لتمويل إنشاء هذه المحطة، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة القرض وفوائد القرض بعد تشغيل المحطة".

وتابع: "في 17 نوفمبر 2017، تم توقيع العقود مع الشركة الروسية "روس آتوم" لبناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والتي تضمنت مرحلة تجهيز البنية التحتية لموقع الضبعة لبدء الإنشاءات وبدء استقبال معدات ومكونات المحطة النووية في ديسمبر2017".

وتابع: "في يونيو 2021 وبناء على تقرير الأمان الأولي والذي قدم لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تم التقدم للحصول على الأذن الثاني وهو "إذن بدء إنشاء المحطة النووية" ومن المنتظر الحصول على "إذن بدء الإنشاءات" في منتصف عام 2022 ثم يبدأ صب أول خرسانة في بناء أول مفاعل من مفاعلات محطة الضبعة النووية".

وقال: "في يوليو 2021 بدء مصنع "تياجماش" الروسي في تصنيع "لاقط قلب المفاعل" وهو من المعدات الثقيلة عمرها التشغيلي 60 سنة والتي يتطلب تصنيعها 14 شهرا".

وحاليا العمل جار على إعداد البنية التحتية لموقع الضبعة والتي تشمل على سبيل المثال الحماية المادية لموقع الضبعة، والرصيف البحري المخصص لاستقبال المعدات والمكونات الثقيلة للمحطة، وشبكات الطرق والاتصالات والمياه والكهرباء، ومدينة سكنية شاملة جميع المرافق والخدمات، حسب ما أكده الخبير.

وختم قوله: "إن شاء الله ومع صدور إذن بدء الإنشاءات في منتصف 2022 سيبدأ العمل في إنشاء أول مفاعل نووي من مفاعلات محطة الضبعة النووية "أول صبة خرسانية"، وبذلك يكون من المتوقع تشغيل المفاعل الأول عام 2028".

ناصرحاتم-القاهرة

المصدر: RT