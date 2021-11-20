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شكري: تحديات حديثة غير محدودة بحدود دول وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة

أخبار العالم العربي

شكري: تحديات حديثة غير محدودة بحدود دول وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة
AP Maya Alleruzzo
سامح شكري
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حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من ظهور تحديات حديثة في العالم المعاصر تختلف جذريا عن سابقاتها وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة المتوفرة لدى المجتمع الدولي.

وصرح شكري اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول" ضمن أعمال مؤتمر "حوار المنامة": "تحديات اليوم تختلف جذريا عن تلك التي كانت في الماضي، وهي ليست محدودة بحدود دول ومعقدة جدا".

ودعا وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي، بهدف مواجهة التحديات المعاصرة المتغيرة المتعددة، إلى دراسة تطوير وتعديل آليات الحوكمة المتوفرة لديه، لافتا إلى نموذج التعددية، على الرغم من إحرازه بعض النجاحات، أخفق في تحقيق عدد من الأهداف الملحة في المنطقة، منها حل القضية الفلسطينية والقضاء على الأسلحة النووية وتسوية نزاعات مسلحة ومكافحة تغيرات المناخ، بالإضافة إلى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشار شكري في هذا الصدد إلى أن نموذج حق الفيتو داخل الأمم المتحدة لم يخضع لأي مراجعة منذ أربعينيات القرن الماضي، لافتا من جانب آخر إلى أن الدول الإفريقية تتغير على وجه السرعة ما يؤثر على توازن القوى في العالم.

المصدر: RT + وكالات

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