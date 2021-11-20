شكري: تحديات حديثة غير محدودة بحدود دول وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من ظهور تحديات حديثة في العالم المعاصر تختلف جذريا عن سابقاتها وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة المتوفرة لدى المجتمع الدولي.

وصرح شكري اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول" ضمن أعمال مؤتمر "حوار المنامة": "تحديات اليوم تختلف جذريا عن تلك التي كانت في الماضي، وهي ليست محدودة بحدود دول ومعقدة جدا".

‘Today’s challenges are radically different from those of the past - they are not restricted by borders and are highly complex’ | Sameh Shoukry of Egypt #IISSMD21https://t.co/4fa7SgDGgJpic.twitter.com/epm69f79gy — IISS News (@IISS_org) November 20, 2021

ودعا وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي، بهدف مواجهة التحديات المعاصرة المتغيرة المتعددة، إلى دراسة تطوير وتعديل آليات الحوكمة المتوفرة لديه، لافتا إلى نموذج التعددية، على الرغم من إحرازه بعض النجاحات، أخفق في تحقيق عدد من الأهداف الملحة في المنطقة، منها حل القضية الفلسطينية والقضاء على الأسلحة النووية وتسوية نزاعات مسلحة ومكافحة تغيرات المناخ، بالإضافة إلى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

#Egypt FM Shoukry at #IISSMD21: Multilateralism has had successes, but has also failed in our region to deal with the Palestinian issue, nuclear proliferation, conflict, and burden sharing on climate change and vaccines. pic.twitter.com/wvd1WigFlW — Hasan Alhasan حسن الحسن (@HTAlhasan) November 20, 2021

وأشار شكري في هذا الصدد إلى أن نموذج حق الفيتو داخل الأمم المتحدة لم يخضع لأي مراجعة منذ أربعينيات القرن الماضي، لافتا من جانب آخر إلى أن الدول الإفريقية تتغير على وجه السرعة ما يؤثر على توازن القوى في العالم.

To face the many evolving contemporary challenges, we should consider evolving our governance mechanisms. The United Nations veto model has not been reviewed since the 1940s, short-changing African nations, for example | Sameh Shoukry #IISSMD21https://t.co/4fa7SgDGgJpic.twitter.com/hODOwuZ8Du — IISS News (@IISS_org) November 20, 2021

المصدر: RT + وكالات