 
مباشر

مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

أخبار العالم العربي

مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs1t

أكد مسؤول سوري أن عبوة ناسفة انفجرت في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا