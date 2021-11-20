عقيلة السيسي تشارك في احتفالات اليوم العالمي للطفولة

شاركت انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العالم، بالاحتفال باليوم العالمي للطفولة ووصفت المناسبة بأنها تعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال.

وكتبت عقيلة السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للطفولة، الذي يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك".

وتابعت:" لهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق".

ولاقى منشور عقيلة السيسي لهذه المناسبة، ردود فعل إيجابية من قبل المعلقين، منهم من كتب: "كل سنة وكل اطفال مصر بخير وامن وامان.. عارفين طريقهم وواعين ومحافظين على بلدهم". وكتب آخر: "أطفال اليوم هم شباب الغد خالص الشكر والتقدير والاحترام لحرم السيد الرئيس كل عام وأنتم بألف خير ست الكل".

ويصادف تاريخ اليوم، يوم الطفل العالمي "children’s Day"، الذي أقرته الأمم المتحدة للاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم في العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

المصدر: اليوم السابع+فيسبوك