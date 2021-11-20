"وصلني عطريقك ببلاش " مبادرة من ناشط لبناني لتوصيل المواطنين مجانا

تحدث الناشط الاجتماعي اللبناني وائل قصب عن تفاصيل مبادرته "وصلني عطريقك ببلاش" لتوصيل المواطنين داخل الأحياء الشعبية بمدينة صيدا جنوب لبنان مجانا بواسطة توكتوك.

قصب قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين":

بالإضافة إنه إحنا عندنا أزمة الغلاء عندنا أزمة الانتظار على محطات البنزين ممكن نضيع نهار كامل بحدود 12 ساعة منتظرين فقط نعبي شوية بنزين فأنا قررت ان سيارتي ما عدى أستخدمها فاشتريت بدل منها دراجة نارية لكي استخدمها للتنقل الى الشغل بالإضاقة لتوصيل أولادي على المدرسة لكن وجدتها وسيلة غير أمنة فقررت أشتري توكتوك وأخلص بيه اعمالي واساعد في نقل المواطنين مجانا".

قصب أشار إلى أن ارتفاع تكاليف سيارات الأجرة وارتفاع أسعار البنزين والانهيار الاقتصادي بلبنان هو ما دفعه إلى إطلاق هذه المبادرة.

"نتيجة للغلاء الموجود بلبنان حاليا الموظف بس ينزل على شغله سيتكلف ما يقارب من معاشه مواصلات فالناس في الفترة الأخيرة كانت لا تستخدم سيارتها ولا مواصلات كانت بتنزل لاشغالها مشي لذلك لازم نساعد بعض".

الناشط الاجتماعي اللبناني حمل الدولة المسؤولية في الوصول لحلول لهذه المشاكل قائلا:

"ما أقوم به هو ليس حل لكنه وسيلة لكي نستطيع أن نكفل ونساعد بعض مفروض الدولة هي الي تساعدنا وتقدم حلول لذلك".