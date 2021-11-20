وزير خارجية البحرين: على لبنان إظهار أن بإمكان "حزب الله" تغيير سلوكه
Sputnik Ramil Sitdikov
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قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إنه يتعين على لبنان إظهار أنه يمكن لـ"حزب الله" تغيير سلوكه.
ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية العميقة التي اتخذت خلالها السعودية والبحرين والكويت والإمارات إجراءات دبلوماسية بحق لبنان، احتجاجا على التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية، وقال فيها إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن جماعة الحوثيين "تمارس الدفاع عن النفس".
يتبع..
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