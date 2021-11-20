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الجيش الإسرائيلي: إحباط تهريب مخدرات على الحدود مع مصر (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إحباط تهريب مخدرات على الحدود مع مصر (صور)
Reuters
عناصر في الجيش الإسرائيلي.
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "إحباطه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر حيث رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي بشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم تضمنت اطلاق نار في الهواء واحبطت المحاولة".

وأضاف أدرعي: "لقد ضبطت القوات نحو 120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل ونقلتها إلى الشرطة، ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة".

المصدر: RT

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