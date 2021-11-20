"خطأ إسرائيلي" يتسبب في تأجيل تسليم جثمان شاب فلسطيني

أجلت السلطات الإسرائيلية تسليم جثمان أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، والذي كان مقررا مساء أمس الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجهات الإسرائيلية أحضرت جثمانا إلى حاجز الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وعندما تم الكشف عليه تبين أنه ليس أبو سلطان، وبناء على ذلك تم تأجيل التسليم.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أنها تتابع الخطأ الذي حصل أثناء عملية تسلم الجثمان، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع الجانب الإسرائيلي من أجل إحضار جثمان أبو سلطان في أقرب وقت وتسليمه لعائلته، لتتم مراسم دفنه حسب الأصول الدينية.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا أن هذا الخطأ قيد التحقيق.

وقتل أبو سلطان برصاص الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

وذكرت الوكالة، أنه تمت أمس الجمعة عملية تسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين، على حاجز سالم العسكري.

ومن جانبها، أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء أن إسرائيل لا تزال تحتجز 90 شهيدا، منذ عودة سياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2016. بالإضافة لـ254 شهيدا في "مقابر الأرقام".

ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، مثبتة فوق كل قبر منها، لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية