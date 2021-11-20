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اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين (فيديو)
Reuters AMMAR AWAD
العلم الفلسطيني
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أفادت مراسلتنا بوقوع صدامات واشتباكات بين فلسطينيين و قوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، مساء أمس الجمعة.

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وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب وقوع اشتباكات تخللها إطلاق الأجهزة الأمنية لقنابل الغاز لتفريق الشبان.

المصدر: RT

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