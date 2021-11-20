اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين (فيديو)
Reuters
AMMAR AWAD
العلم الفلسطيني
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أفادت مراسلتنا بوقوع صدامات واشتباكات بين فلسطينيين و قوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، مساء أمس الجمعة.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب وقوع اشتباكات تخللها إطلاق الأجهزة الأمنية لقنابل الغاز لتفريق الشبان.
المصدر: RT
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