مصر تسجل 892 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة الجمعة، مقابل 911 إصابة و73 وفاة الخميس.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي المصابين في مصر بلغ حتى الجمعة 348611 حالة، منها 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 وفاة.

المصدر: وكالات