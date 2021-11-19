مصر.. حالة استنفار صحي قصوى بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إلغاء إجازات الأطقم الطبية استنادا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدد من المحافظات لموجة من التقلبات الجوية، بدءا من صباح غد.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشددة على مديريات الصحة بالمحافظات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية بتوفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير أرصدة إضافية من الدم ومشتقاته، ومضاعفة أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ.

وأضاف أن غرفة الأزمات "منعقدة على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة لضمان تقديم الرعاية الطبية على الوجه الأكمل".

المصدر: القاهرة 24