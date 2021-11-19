الصومال.. قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في بلدة برادلي بمحافظة باي جنوبي الصومال، حسب مصادر في الشرطة.

ونقلت منصة "العين الإخبارية" عن مصدر أمني أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة زرعت في السوق، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى و12 جريحا.

A landmine blast at a busy market in Bardale district in the Bay region kills 7 and wounds 10 others on Friday, per police in the Southwest state of #Somalia. pic.twitter.com/sfRzkUOXUb — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) November 19, 2021

وقالت المنصة إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي، وزعمت مقتل وإصابة جنود حكوميين فيه، حسب مواقع إخبارية محسوبة على الحركة.

المصدر: "العين الإخبارية" + وسائل إعلام صومالية