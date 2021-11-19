مركز المصالحة الروسي: 5 انتهاكات من قبل المسلحين وإصابة عسكري سوري في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 5 عمليات لإطلاق النار من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد بإدلب، وإصابة عسكري سوري واحد بجروح.

وقال المركز الروسي في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الجمعة، إنه "خلال اليوم الأخير تم رصد 5 حالات لإطلاق النار من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

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وأشار إلى أنه رصد عمليتي قصف في محافظتي حلب واللاذقية وحالة واحدة في محافظة إدلب.

وأضاف البيان أن عسكريا سوريا واحدا أصيب بجروج جراء القصف بقذائف هاون بالقرب من بلدة الرويحة في ريف إدلب.

وأشير في البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سيّرت دوريات على 3 مسارات في محافظات حلب والحسكة ودير الزور، لمراقبة وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية حول سوريا الموقعة في 2019.

المصدر: RT