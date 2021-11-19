محمد علي الحوثي يعلق على تصنيف لندن "حماس" منظمة إرهابية
أدان القيادي في "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي تصنيف بريطانيا حركة "حماس" منظمة إرهابية.
وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "ندين تصنيف "حماس" بالإرهاب وإن كان غير مستغرب من بريطانيا المؤسس للاحتلال".
وأضاف: "عندما يتزامن مع مرور ذكرى وعد بلفور الإجرامي فهو تأكيد على استمرار بريطاني في إرهاب الضحية ودعم الكيان المجرم".
وتابع: "إننا على يقين أن التصنيف سياسي ولايمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين".
ندين تصنيف حماس بالارهاب— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 19, 2021
وان كان غير مستغرب من بريطانياالمؤسس للاحتلال
وعندمايتزامن مع مرور ذكرى وعدبلفور الاجرامي
فهو تاكيد على استمرار بريطاني في ارهاب الضحية ودعم الكيان المجرم
انناعلى يقين ان التصنيف سياسي و لايمثل لقيادة حماس ومناصريها الاعزيمةلاستمرارتحرير #القدس
وكل فلسطين
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".
وكتبت على "تويتر"، أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".
ونتيجة لهذا الإجراء الذي يحتاج إلى المصادقة من قبل البرلمان البريطاني، سيواجه أي شخص تثبت عضويته في "حماس" وتقديمه دعما للحركة عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما.
وخطت المملكة المتحدة بهذا القرار على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد شكر نظيره البريطاني بوريس جونسون على هذا الإجراء.
المصدر: وكالات
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