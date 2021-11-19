 
مباشر

مصر.. الإعلان عن موعد انطلاق أول مفاعل نووي في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر.. الإعلان عن موعد انطلاق أول مفاعل نووي في البلاد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrxk

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في مصر أمجد الوكيل، أن أول مفاعل كهرذري سيتم إطلاقة في البلاد عام 2028.  

إقرأ المزيد
الأكاديمية التقنية لـ
الأكاديمية التقنية لـ"روساتوم" تبدأ بتدريب موظفي محطة الضبعة النووية المصرية

وقال الوكيل عبر قناة "صدى البلد" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مصر طورت البنية التحتية لاستقبال المحطة الكهرذرية، وأن تلك هي "شهادة دولية على أن مصر من أفضل الدول الناشئة في الطاقة النووية".

وأشار إلى إطلاق موقع إلكتروني يتم عبره نشر كل ما يخص المشروع بشفافية كاملة.

وقال الوكيل إن محطات المفاعل بالضبعة ستكون مزارا سياحيا جاذبا، وأن محطة الضبعة ليست الوحيدة في مشروع البرنامج النووي المصرى، وإنما هناك تخطيط لإنشاء 4 محطات بالإضافة إلى مشروعات أخرى نووية صغيرة في أماكن مختلفة.

وأشار الوكيل إلى أن مصر تؤكد على شفافية برنامجها النووي السلمي، عبر وسائل مختلفة منها استقبال وفد الوكالة الدولية في أكتوبر 2019 لمراجعة 29 نقطة تهم الوكالة في المشروع.

 

المصدر: "صدى البلد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا