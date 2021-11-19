السعودية تعلن إعادة افتتاح سفارتها في الصومال

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعادة افتتاح سفارة الرياض لدى جمهورية الصومال في العاصمة مقديشو.

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وثمنت وزارة الخارجية "جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وتتطلع وزارة الخارجية السعودية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع به نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين والشعبين.

المصدر: "واس"