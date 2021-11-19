العراق.. كتائب "حزب الله" تقرر حل أحد تشكيلاتها

أعلن المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله العراق" أبو علي العسكري حل تشكيل سرايا "الدفاع الشعبي"، ووجه دعوة لـ"الطرف المبادر لتحويل ألويتهم بإمرة قيادة الحشد الشعبي".

وحسب قناة السومرية كتب العسكري على "تويتر": "أبلغنا من قيادة حزب الله المنصورة، واستجابة لما نشر من إحدى الجهات الصديقة بخوص مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر حل تشكيل سرايا (الدفاع الشعبي) في كتائب حزب الله وايقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها".

وأشار، إلى "إلحاقهم مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي، على أن تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم بأقرانهم وتأمين مستحقاتهم".

وأضاف: "نأمل من الأخوة في الطرف المبادر تحويل ألويتهم الثلاثة بإمرة قيادة الحشد الشعبي، وإجراء تفاهمات مع قيادة الـبيشمركة لإتمام حلها وإلحاقها بالأجهزة الأمنية العراقية، لنشرع في مرحلة جديدة من نشر الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب".





وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الخميس، عن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود"، مؤكدا على ضرورة "تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة"، مبينا أن "الخسارة في الانتخابات يجب أن لا تؤدي إلى تدمير العملية السياسية".

alsumaria.tv

المصدر: "السومرية نيوز"