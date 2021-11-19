العراق.. احتفال بترميم كنيستين دمرهما "داعش" قبل سنوات

احتفل العشرات من أبناء مدينة الموصل العراقية بترميم كنيستين بعد سبع سنوات على تدميرهما على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال سيطرته على المنطقة.

وجاء كثيرون من مناطق أخرى مجاورة لمحافظة نينوى للاحتفال بترميم كنيستي دير مار كوركيس (جاورجيوس) للطائفة الكلدانية، وأقيم الاحتفال في واحدة من الكنيستين اللتين أعيد بناؤهما بأحجار مميزة.

وقال الرئيس العام للرهبان الكلدان سامر يوحنا حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" إن إعادة الإعمار كانت بمساعدة الخارجية الأميركية ودعم منظمة مسيحية غير حكومية.

وأضاف: "الدير تضرر بنسبة 70 في المئة. الجدران نراها واقفة لكنها مخلخلة ولا بد من تقوية الأسس وتدعيم جدران الكنيسة".

ولا تزال أقسام أخرى من الدير تنتظر الترميم بينها جدارية للقديس جاورجيوس ما زالت عليها آثار الدمار.

وبقيت آثار الدمار في المقبرة التي تقع جانب الكنيسة، حيث بقي قبر واحد فقط وسط التخريب الذي خلفه "داعش".

وأعلن "داعش" الموصل "عاصمة" للتنظيم عقب سيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف عام 2014، وحتى طرده من جميع مدن البلاد من قبل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي نهاية عام 2017.

المصدر: "أ ف ب"