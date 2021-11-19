شيخ الأزهر: وجدت في الأمير تشارلز صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام والمسلمين

أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، بعد لقائه على هامش زيارته الحالية لمصر.‏

وكتب الطيب عبر "تويتر": "سعدت بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، ووجدت فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين".

سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر، تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ووجدت فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين، ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) November 19, 2021

وأضاف: "ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".

📍 Al Azhar Mosque, Cairo



Founded in 972 AD and situated in the heart of old Cairo, Al Azhar Mosque is one of the oldest mosques in Egypt. pic.twitter.com/wiRcdv1Fp0 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 19, 2021

وأجرى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يرافقهما الطيب يوم أمس الخميس جولة في حرم الأزهر.

واطلع ولي العهد البريطاني على الحلقات الدرسية المصغرة في الجامع، وتبادل حوارات معمقة مع الأساتذة والطلبة والطالبات حول أفكارهم عن التناغم والتسامح بين الأديان.

ووصل الأمير تشارلز وزوجته إلى القاهرة الخميس بزيارة رسمية ثانية لهما بعد زيارتهما الأولى عام 2006.

المصدر: وكالات