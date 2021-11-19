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شيخ الأزهر: وجدت في الأمير تشارلز صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام والمسلمين

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر: وجدت في الأمير تشارلز صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام والمسلمين
Reuters PETER NICHOLLS
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أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، بعد لقائه على هامش زيارته الحالية لمصر.‏

وكتب الطيب عبر "تويتر": "سعدت بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، ووجدت فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين".

وأضاف: "ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".

وأجرى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يرافقهما الطيب يوم أمس الخميس جولة في حرم الأزهر.

واطلع ولي العهد البريطاني على الحلقات الدرسية المصغرة في الجامع، وتبادل حوارات معمقة مع الأساتذة والطلبة والطالبات حول أفكارهم عن التناغم والتسامح بين الأديان.

ووصل الأمير تشارلز وزوجته إلى القاهرة الخميس بزيارة رسمية ثانية لهما بعد زيارتهما الأولى عام 2006.

المصدر: وكالات

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