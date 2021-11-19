مصر.. إشاعة وفاة وزير التعليم المصري تثير الجدل والوزارة تتحرك

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم في مصر أنه سيتم مقاضاة كل من نشر أو ساهم في ترويج شائعة وفاة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

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وأكد المصدر أن هذه الشائعة هدفها الإساءة لوزير التربية والتعليم، حيث ترددت أنباء خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.

ومن جهته، كشف محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني نفى وفاة شوقي إثر حادث سير، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وأضاف مجاهد، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مطالبا بتحري الدقة حول تلك الأخبار، والتأكد من مصادرها حتى لا يتم إشاعة أخبار كاذبة.

وأشار مجاهد إلى أن طارق شوقي لا يقود سيارته بنفسه، ولديه سائق خاص.

المصدر: القاهرة 24