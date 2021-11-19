هجوم على قوات التحالف الدولي في العراق
رتل للتحالف الدولي في العراق ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrvr
انفجرت عبوة ناسفة على طريق رتل شاحنات تحمل معدات دعم لوجستي لصالح التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني أن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على طريق رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود ذي قار".
وأشارت إلى أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضرارا تذكر.
وتتكرر الهجمات التي تطال أرتال التحالف الدولي وقواته في أرجاء العراق منذ أشهر، وتتهم واشنطن بها فصائل مسلحة موالية لإيران.
المصدر: وكالة "شفق نيوز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.