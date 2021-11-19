هجوم على قوات التحالف الدولي في العراق

رتل للتحالف الدولي في العراق ـ أرشيف

انفجرت عبوة ناسفة على طريق رتل شاحنات تحمل معدات دعم لوجستي لصالح التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني أن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على طريق رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود ذي قار".

وأشارت إلى أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضرارا تذكر.

وتتكرر الهجمات التي تطال أرتال التحالف الدولي وقواته في أرجاء العراق منذ أشهر، وتتهم واشنطن بها فصائل مسلحة موالية لإيران.

المصدر: وكالة "شفق نيوز"