 
مباشر

رئيس "حركة تحرير السودان" ينفي وجود قوات للحركة في ليبيا

أخبار العالم العربي

رئيس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrvk

نفى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وجود أي قوات تتبع لحركته في ليبيا، وحث حكومة السودان على إخراج "أي قوات سودانية" من هناك.

إقرأ المزيد
تفاصيل خطة سحب المرتزقة من ليبيا
تفاصيل خطة سحب المرتزقة من ليبيا

ونقل موقع "دارفور 24" عن مناوي أن كل قواته "موجودة في دارفور".

وذكر الموقع أن مناوي "حث الحكومة السودانية على التعاون مع المجتمع الدولي لإخراج أي قوات سودانية موجودة على الأراضي الليبية".

واعتمدت لجنة عسكرية مشتركة في ليبيا خطة لإخراج المرتزقة الأجانب الذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بنحو 20 ألف مقاتل، وقال الموقع إن فصائل سودانية "انخرطت في الصراع المسلح هناك منذ سنوات".

 

المصدر: موقع "دارفور 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا