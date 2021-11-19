رئيس "حركة تحرير السودان" ينفي وجود قوات للحركة في ليبيا

نفى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وجود أي قوات تتبع لحركته في ليبيا، وحث حكومة السودان على إخراج "أي قوات سودانية" من هناك.

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ونقل موقع "دارفور 24" عن مناوي أن كل قواته "موجودة في دارفور".

وذكر الموقع أن مناوي "حث الحكومة السودانية على التعاون مع المجتمع الدولي لإخراج أي قوات سودانية موجودة على الأراضي الليبية".

واعتمدت لجنة عسكرية مشتركة في ليبيا خطة لإخراج المرتزقة الأجانب الذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بنحو 20 ألف مقاتل، وقال الموقع إن فصائل سودانية "انخرطت في الصراع المسلح هناك منذ سنوات".

المصدر: موقع "دارفور 24"