القنصلية السعودية في فرانكفورت توجه نداء لرعاياها

وجهت القنصلية السعودية في فرانكفورت، نداء للمواطنين المتواجدين هناك، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وذلك بعد الارتفاع الحاد في إصابات كورونا بألمانيا.

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ونشرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في فرانكفورت، تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها، إنه "بالإشارة إلى إعلان الجهات المختصة الألمانية عن ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ولسلامة المواطنين الكرام تأمل القنصلية من الجميع إتباع ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة الألمانية".

#أخبار_القنصلية | إشارة إلى إعلان الجهات المختصة الالمانية عن إرتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩)، ولسلامة المواطنين الكرام تأمل القنصلية من الجميع إتباع ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة الألمانية. والله خير الحافظين. — القنصلية العامة للمملكة في فرانكفورت (@KSAconsulateFra) November 19, 2021

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان، قال اليوم في وقت سابق، إن موجة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي اجتاحت البلاد، "أغرقتنا في حالة طوارئ وطنية".

وأعلن في مؤتمر صحافي أن "الوضع أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسبوع"، مؤكدا أن البلاد "في حالة طوارئ وطنية".

وشدد على أن "وضع فيروس كورونا في ألمانيا خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن استبعاد الإغلاق العام، بما في ذلك الأشخاص الذين تم تطعيمهم".

المصدر: تويتر+رويترز