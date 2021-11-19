وزير الخارجية العراقي يبحث مع أمين مجلس التعاون الخليجي تفعيل آليات العمل المشترك
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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، جملة من قضايا العمل العربي المشترك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: "حسين والحجرف أكدا على ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة".
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة وزير الخارجية العراقي في حوار المنامة المنعقد في العاصمة البحرينية.
المصدر: RT
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