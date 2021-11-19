 
مباشر

ضمن جولة شرق أوسطية.. وزير الدفاع الأمريكي يصل البحرين (فيديو)

أخبار العالم العربي

ضمن جولة شرق أوسطية.. وزير الدفاع الأمريكي يصل البحرين (فيديو)
Reuters
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rruq

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى مملكة البحرين، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل كذلك الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع
وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، وصوله إلى مملكة البحرين، من خلال تغريدة نشرها في موقع "تويتر" وكتب فيها: وصلت لتوي إلى البحرين، حيث أتطلع إلى التحدث في حوار المنامة والاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة الأولويات والتحديات المشتركة في الشرق الأوسط.

وكان مراسل وكالة "رويترز" في البنتاغون أشار في تغريدة على "تويتر" بوقت سابق، إلى أن الجولة ستشمل البحرين والإمارات.

وكان أوستين قد زار منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

وشملت جولته آنذاك قطر والبحرين والكويت، مع تأجيل الزيارة المقررة للسعودية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا