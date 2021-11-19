ضمن جولة شرق أوسطية.. وزير الدفاع الأمريكي يصل البحرين (فيديو)

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى مملكة البحرين، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل كذلك الإمارات العربية المتحدة.

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وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، وصوله إلى مملكة البحرين، من خلال تغريدة نشرها في موقع "تويتر" وكتب فيها: وصلت لتوي إلى البحرين، حيث أتطلع إلى التحدث في حوار المنامة والاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة الأولويات والتحديات المشتركة في الشرق الأوسط.

Just landed in Bahrain, where I’m looking forward to speaking at the Manama Dialogue and meeting with a host of international and regional officials to discuss shared priorities and challenges in the Middle East. pic.twitter.com/X526FpnjLl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 19, 2021

وكان مراسل وكالة "رويترز" في البنتاغون أشار في تغريدة على "تويتر" بوقت سابق، إلى أن الجولة ستشمل البحرين والإمارات.

وكان أوستين قد زار منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

وشملت جولته آنذاك قطر والبحرين والكويت، مع تأجيل الزيارة المقررة للسعودية.

المصدر: RT