مصر.. والد طالب يقيد معلما داخل مدرسة ويحرض نجله عليه

شهدت مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في مصر، واقعة مؤسفة بعدما اعتدى ولي أمر طالب على معلم داخل الفصل.

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وقام والد الطفل باقتحام المدرسة، وبتقييد المعلم من يديه، وحث نجله على التعدي على المعلم بالضرب بحذائه.

وبدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا من المدعو السيد شحاتة السيد أبو العينين (24 سنة)، معلم دراسات اجتماعية بالمكافأة، بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي اتهم فيه والد الطالب "جمال . م .ا" باقتحام الفصل أثناء الحصة، وتقييده وشل حركته، وطلب من ابنه ضربه بالحذاء الذي يرتديه على رأسه وذلك بعد تعنيفه الطالب لتعديه على زميله بألفاظ نابية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط ولي الأمر، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل ولى الأمر بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه.

وفي سياق متصل، أصدرت إدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية، بيانا، أعلنت فيه أن وحيد السيد حشيش مدير عام إدارة بلقاس التعليمية أمر بالتحقيق العاجل مع إدارة إحدى المدارس في واقعة اقتحام أحد أولياء الأمور للمدرسة وصعوده للفصل والتعدي على أحد المدرسين "متطوع".

وقال البيان إن مدير الإدارة فور علمه بالواقعة، كلف أمن الإدارة بالاتصال على الشرطة والتي بدورها قامت بالقبض على ولي الأمر، وإحالته إلى نيابة بلقاس.

كما جرى تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وقياس الأداء والشئون القانونية لإجراء تحقيق ويخطر للعرض على المهندس وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وناشد مدير عام الإدارة، مديري المدارس بضرورة غلق البوابات ووجود مسئول عن أمن المدرسة، منعا لتكرار مثل هذه الواقعة حرصا على سلامة العاملين والطلاب وتفعيل الكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12 أكتوبر 2021.

المصدر: الشروق