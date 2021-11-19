مسؤول صحي جزائري يكشف عن طريقة مواجهة الموجة الرابعة من كورونا

قال البروفيسور الجزائري، جمال الدين نيبوش، إن "مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تبدأ بالعودة الفورية لفرض البروتوكولات الصحية في مختلف الفضاءات العمومية".

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وأضاف البروفيسور نيبوش، رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بمستشفى نفيسة حمود في الجزائر اليوم الجمعة، في تصريح لإذاعة "سطيف": "حذار انطلاقا من تجربتنا السابقة الأرقام تتزايد بشكل قليل، ثم فجأة ترتفع بصفة كبيرة وقوية"، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع التلقيح بأكثر صرامة وقوة وعدم التهاون و العودة الفورية لفرض البروتوكولات الصحية على الجميع في مختلف الفضاءات العمومية واستخدام الكمامة والتباعد خاصة ".

واستغرب البروفيسور، من "الذين يتحدثون عن الموجة الرابعة مستقبلا في حين يجب التركيز عن الوضعية الصحية الراهنة، وكيف يمكن محاصرة الوباء الآن في هذا الوقت قبل انتشاره"، مطالبا بتخصيص مراكز صحية مجهزة بكل الوسائل الضرورية من الآن استعدادا لأي طارئ.

ودعا إلى معرفة المناطق الموبوءة التي ينتشر فيها الفيروس بإجراء تحقيق وبائي، من أجل فرض خريطة علاجية مستعجلة ومحاصرة الوباء خوفا من انتشاره.

وأضاف نيبوش: "الوباء لازال بيننا نسجل على الأقل 5 وفيات يوميا بسببه والعدد يصل الى 200 وفاة شهريا وهو رقم كبير اذا الحذر".

وتابع قائلا: "اجتمعنا مع وزير الصحة وطالبنا بتغيير استراتيجية التلقيح المعمول بها حاليا، لا ننتظر من الجزائريين الذهاب طواعية للتلقيح فهو أمر مستبعد، لذلك وجب تغيير الخطة".

ودعا المتحدث إلى التسريع في فرض الجواز الصحي على الجميع للدخول للأماكن العمومية كالجامعات.

المصدر: "الشروق"