في ذكرى ميلاده.. أسرار عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وماذا قالت عنه زوجته

يصادف اليوم الجمعة عيد ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فهو من مواليد 19 نوفمبر 1954.

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وفي ذكرى ميلاده تناولت وسائل الإعلام المصرية، حوارا قديما لزوجة الرئيس المصري انتصار السيسي كشفت فيه الكثير من الأسرار عن نشأة السيسي، وذلك خلال لقاء لها مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي نال اهتماما كبيرا من الشعب المصري.

وكشفت السيدة انتصار السيسي، تفاصيل أول لقاء بينهما، قائلة: "هو جه عند جدتي اللي هي خالته، أول ما كلمنى ماحستش إنه واحد جاي يحب.. ده بيقولي أنت بتذاكري كويس، وقالي وريني كده - كنت عاملة جدول امتحانات – قالي ذاكري كويس، لأن المذاكرة دي هي اللي هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف".

وأضافت حرم الرئيس السيسي: "كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسؤول، واتكلمنا وعرفت منها ايه السبب اللي خلاه يبقى عاوز المواصفات دي، لأنه هيبقي ضابط، وهيبقى مسؤول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز اللي يختارها تكون قد المسؤولية اللي هتمشي معاه مشوار حياته".

وقالت إن شخصية الرئيس المصري لم تتغير إطلاقا، مضيفة: "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طول البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها".

وأضافت حرم الرئيس السيسى: "الرئيس كان حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته وهذه أكثر صفة تصفه الناس بها.. حنيته على أهله".

وعن والد الرئيس المصري قالت: "باباه طول عمره إنسان جاد، والمحلات بتاعة خان الخليلى بالرغم إنها كانت كتير إلا أنه بيديرها إدارة رائعة وأولاده كلهم خدوا منه حسن الإدارة، وكان عنده كمية عمالة كتير جدا، وهم خدوا منه الالتزام."

وأكدت أنها لم يجمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسى "شهر عسل"، قائلة "بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو ماكنش عنده وقت لشهر العسل خالص، وإحنا اتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل".

وأضافت حرم الرئيس السيسي: وهو بيحب شغله جدا وليه ديما أسبقية فى تفكيره للمرحلة اللى هو داخل عليها"، مشيرة إلى أن الرئيس: "بيحب كمان المتابعة، ولما بيكون موجود فى مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله.

المصدر: اليوم السابع