لبنان: مدريد ترفض تزويدنا بأي معلومات عن طالبي اللجوء

قالت السفيرة اللبنانية في إسبانيا "إننا نحاول معرفة تفاصيل إضافية حول طلب لبنانيين اللجوء في مطار إسبانيا لكن مدريد ترفض تزويدنا بأي معلومات عنهم باعتبارهم هاربين من بلدهم".

وأشارت كيروز إلى أن "هناك معلومات من الجانب الإسباني أن العملية حصلت يوم الاثنين الماضي".

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن السلطات الإسبانية قولها إن مجموعة من 39 لبنانيا كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية، استغلوا هبوط طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وأشار المصدر إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تقدّم فيها الخدمات الأساسية.

المصدر: MTV + RT