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بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري

أخبار العالم العربي

بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
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حضر سلطان عمان هيثم بن طارق أمس الخميس العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة قرب مسقط بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ51 للبلاد.

وشاركت في العرض وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو والبحرية والحرس السلطاني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني والخيالة السلطانية وخيالة الحرس السلطاني العماني والفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة.

بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري

المصدر: "أثير"

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