بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري

🔴 بث مباشر عبر تلفزيون سلطنة عمان #العرض_العسكري بمناسبة الاحتفال بـ #العيد_الوطني_51 المجيد حيث يتفضل حضرة صاحب جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ويشمل برعايته السامية الكريمة العرض الذي يقام على ميدان معسكر المرتفعةhttps://t.co/nToHw6evTM