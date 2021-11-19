بالصور والفيديو.. سلطان عمان يحضر العرض العسكري
حضر سلطان عمان هيثم بن طارق أمس الخميس العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة قرب مسقط بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ51 للبلاد.
وشاركت في العرض وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو والبحرية والحرس السلطاني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني والخيالة السلطانية وخيالة الحرس السلطاني العماني والفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة.
🔴 بث مباشر عبر تلفزيون سلطنة عمان #العرض_العسكري بمناسبة الاحتفال بـ #العيد_الوطني_51 المجيد حيث يتفضل حضرة صاحب جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ويشمل برعايته السامية الكريمة العرض الذي يقام على ميدان معسكر المرتفعةhttps://t.co/nToHw6evTM— خدمة قيصر عمان الاخبارية (@alkaiser_oman) November 18, 2021
المصدر: "أثير"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.