التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان السعودية
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الليلة الماضية أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي "أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان".
وقالت قيادة قوات التحالف في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية: "رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي"، مشيرة إلى أن "مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود".
كما أعلن التحالف في بيان منفصل تدمير 222 لغما بحريا شكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.
وذكر البيان أن قوات جماعة "أنصار الله" تنشر 14 لغما بحريا في أسبوع، واصفا هذه الأعمال بأنها "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير".
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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