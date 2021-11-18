مصر. مصرع طفلين شقيقين حرقا قيّدهما والدهما بسلاسل حديدية في الشرقية

لقي طفلان مصريان شقيقان مصرعهما متأثرين بحروقهما حتى الموت بعد تقييدهما داخل منزل قديم في قرية سنهوت، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما جرى العثور على جثتي الطفلين أ ش، 17 سنة، وشقيقه ش، 14 سنة، متوفيين جراء الحريق واشتعال النيران في المنزل المبني بالطوب الأبيض، فيما تبين من التحريات الأولية أن الأب أقدم على تقييد نجليه بالسلاسل الحديدية بغرض تأديبهما بدعوى تسببهما في مشاكل له بين أهل القرية.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، فوجئ أهالي البلدة بانبعاث النيران من المنزل، وفور الإبلاغ عن الحريق حضرت سيارتا الإطفاء وأخمدت النيران ليتم العثور على الجثتين.

المصدر: القاهرة 24