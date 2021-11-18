 
مباشر

قائد الشرطة السودانية ينفي ضلوعها في قتل المتظاهرين

أخبار العالم العربي

قائد الشرطة السودانية ينفي ضلوعها في قتل المتظاهرين
Reuters
قائد الشرطة السودانية ينفي ضلوع قواته في قتل متظاهرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrns

دافع قائد الشرطة السودانية خالد مهدي إبراهيم عن قواته، وقال إنها استخدمت فقط الوسائل القانونية لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وجاءت تصريحات إبراهيم غداة الإعلان عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال احتجاجات ضد انقلاب 25 أكتوبر، في أعلى حصيلة يومية للقتلى منذ الانقلاب.

إقرأ المزيد
واشنطن تندد بالعنف وتدعو للسماح بالتظاهر السلمي في السودان
واشنطن تندد بالعنف وتدعو للسماح بالتظاهر السلمي في السودان

وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس في الخرطوم، أصر إبراهيم على أن الشرطة تحمي المدنيين كما استخدمت بالأساس الغاز المسيل للدموع لاحتواء العنف في الاحتجاجات.

وجدد التأكيد على وقوع إصابات في صفوف الشرطة، وتعهد بالتحقيق في أي قتل سواء لمدنيين أو غيرهم.

وسقط معظم قتلى الأربعاء في منطقة بحري في الخرطوم ومدينة أم درمان وفقا للجنة أطباء السودان، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى 39 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة المئات.

المصدر: أ ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا