جنبلاط يعلق على منع المغتربين من التصويت في لبنان

علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط على قرار منع المغتربين من التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وقال في تغريدة على "تويتر": "منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى الستة مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد".

وتابع: "وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات".

إن منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب الى الست مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد، وربما الوصول الى تأجيل الانتخابات — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 18, 2021

وستجرى الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها بتاريخ 27 مارس 2022 في ظل أزمات مفتوحة على مختلف الجبهات بالبلاد، على رأسها الأزمة الاقتصادية.

ويرى المجتمع الدولي أن الانتخابات جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، فلا يكف المسؤولون الغربيون والأمميون عن التذكير بأهمية إجرائها.

المصدر: RT