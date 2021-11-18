مصر.. صدور أحكام على 10 متورطين بغرق طفل بمسبح في الإسكندرية

صدرت في مصر أحكام على 10 مدانين بالتسبب بغرق طفل خلال تدريب بحمام سباحة خاص بالنادي الأولمبي في الإسكندرية، فارق الحياة بعد غيبوبة دامت 80 يوما.

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وعاقبت المحكمة سبعة مدانين بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 2000 جنيه، ومدانين اثنين بالسجن 3 أعوام، ومدان تاسع بالسجن 3 أعوام و6 أشهر تلاعب بكاميرات المراقبة أثناء تفريغها.

واتهم والد الطفل في التحقيقات إدارة النادي بالإهمال، مؤكدا أن نجله يجيد السباحة، بالإضافة إلى أنه محب للتدريب، ووالدته دائما ما تحرص على متابعة التدريبات.

وتساءل: "أين دور المدربين ورجال الإنقاذ والمراقبين"، حيث أن نجله كان يؤدي التمرين الخاص بالسباحة وظل تحت المياه لمدة 4 دقائق، دون أن يراه أو يشعر أحد بعدم وجوده وسط زملائه.

وكشفت تحريات المباحث، أن الطفل اختفى أثناء التدريب وبسؤال الكابتن الخاص لم يعثر عليه، وبتكثيف البحث ذكر بعض أعضاء النادي أنهم شاهدوا الطفل أثناء التدريبات.

وطفا على سطح الماء بعد أن ظل بقاع حمام السباحة 4 دقائق فتم استخراجه ونقله إلى أحد المستشفيات.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT