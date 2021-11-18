واشنطن تندد بالعنف وتدعو للسماح بالتظاهر السلمي في السودان

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقتل المتظاهرين نتيجة "القمع الأعنف للاحتجاجات منذ انقلاب الشهر الماضي" في السودان، ودعا العسكريين إلى السماح بالتظاهر السلمي.

وخلال مؤتمر صحفي في أبوجا قال بلينكن إن "الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم".

وأضاف أنه "قلق جدا" إزاء أعمال العنف التي وقعت الأربعاء.

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وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد يوم أمس الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة على صفحتها في "فيسبوك" أن مواكب المتظاهرين تتعرض لـ"قمع وحشي بالرصاص الحي".

المصدر: "أ ف ب" + RT