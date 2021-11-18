عمّان تسجل 1400 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت العاصمة الأردنية عمان أكثر من 1400 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.
وحسب وزارة الصحة ليوم الخميس، سجلت المملكة 3739 إصابة منها 1462 في عمان.
وسجلت في إربد 767 إصابة بالإضافة إلى 206 إصابة في الرمثا.
وجاءت الرمثا رابعة في عدد الإصابات بعد عمان وإربد والزرقاء.
وفي المقابل كانت معان الأقل في عدد الإصابات حيث سجلت 31 حالة.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
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