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طاجيسكتان تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

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طاجيسكتان تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
Reuters
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أعلنت طاجيكستان إعفاء السعوديين من تأشيرات الدخول ومنحهم الإقامة بلا تأشيرة لمدة 30 يوما، اعتبارا من الـ1 من يناير القادم.

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وقالت سفارة طاجيسكتان لدى السعودية في بيان لها اليوم الخميس، إن القرار يأتي "نظير ما تشهده العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص طاجيكستان على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي يعد خطوة بارزة ومشهودة في مسار العلاقات الثنائية".

وبموجب هذه المبادرة التي أعلنتها الحكومة الطاجيكية بشكل آحادي سيتسنى لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى جمهورية طاجيكستان وأن يقيم فيها لمدة أقصاها 30 يوما دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة.

المصدر: سفارة جمهورية طاجيكستان في السعودية+واس

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