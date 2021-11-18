طاجيسكتان تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

أعلنت طاجيكستان إعفاء السعوديين من تأشيرات الدخول ومنحهم الإقامة بلا تأشيرة لمدة 30 يوما، اعتبارا من الـ1 من يناير القادم.

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وقالت سفارة طاجيسكتان لدى السعودية في بيان لها اليوم الخميس، إن القرار يأتي "نظير ما تشهده العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص طاجيكستان على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي يعد خطوة بارزة ومشهودة في مسار العلاقات الثنائية".

طاجيكستان تعفي السعوديين من تأشيرات الدخول المسبقة

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قراراً رسمياً ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، اعتباراً من 1 يناير 2022م. pic.twitter.com/jZNMHoni38 — Tajikistan Embassy to KSA (@EmbassyKsa) November 18, 2021

إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول لجمهور #طاجيكستان اعتباراً من 1 يناير 2022م وبمدة إقامة لا تتجاوز (30) يوماً.

- إجراء فحص كورونا (PCR) قبل الدخول بمدة لا تزيد عن 72 ساعة. 🇸🇦🇹🇯 — السفارة في طاجيكستان (@KSAembassyTJ) November 18, 2021

ويأتي قرار حكومة جمهورية طاجيكستان الأخير من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية وحرص طاجيكستان على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة، الأمر الذي يعتبر خطوة بارزة ومشهودة في مسار العلاقات الثنائية الطاجيكية السعودية. — Tajikistan Embassy to KSA (@EmbassyKsa) November 18, 2021

وبموجب هذه المبادرة التي أعلنتها الحكومة الطاجيكية بشكل آحادي سيتسنى لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى جمهورية طاجيكستان وأن يقيم فيها لمدة أقصاها 30 يوما دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة.

المصدر: سفارة جمهورية طاجيكستان في السعودية+واس