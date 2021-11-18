الفنان السوري عمر سليمان يظهر مكبل اليدين بعد اعتقاله في تركيا (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري عمر سليمان أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن التركية صباح أمس الأربعاء، بتهمة "الانضمام لمنظمة إرهابية".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكيل أعمال سليمان أن الأخير اعتقل من قبل الشرطة التركية بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" أمس الأربعاء.

وأوضح وكيل أعماله الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاما "في غضون ساعات قليلة".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.

إشاعة قوية حول اعتقال #عمر_سليمان بأنه كان يجهز كليب بعنوان أمينة.. أمينة ع القطن تعالي عن زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. pic.twitter.com/aj4KvgkFyl — Bozan karao (@bozan975) November 17, 2021

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن "حزب العمال الكردستاني" المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

المصدر: تويتر+أ ف ب