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رئيس وزراء إسرائيل يبعث برقية تهنئة للملك المغربي

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء إسرائيل يبعث برقية تهنئة للملك المغربي
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد الملك المغربي محمد السادس بعيد استقلال المملكة الـ66.

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وكتب بينيت في تغريدة باللغة الإنكليزية على "تويتر": "عيد استقلال سعيد للملك محمد السادس والشعب المغربي".

وأضاف: "قد يجلب العام القادم السلام والازدهار والمزيد من التعاون بين بلدينا".

وتابع: "نتطلع إلى العمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا لنا جميعا، عيد استقلال سعيد للمملكة المغربية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بتغريدة باللغة العربية: "عيد استقلال سعيد لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس ونظيري المغربي وزير الخارجية ناصر بوريطة ولكل الشعب المغربي".

وتصادف اليوم الخميس 18 نوفمبر الذكرى الـ66 لاستقلال المغرب.

المصدر: RT

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