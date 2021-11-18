رئيس وزراء إسرائيل يبعث برقية تهنئة للملك المغربي
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد الملك المغربي محمد السادس بعيد استقلال المملكة الـ66.
وكتب بينيت في تغريدة باللغة الإنكليزية على "تويتر": "عيد استقلال سعيد للملك محمد السادس والشعب المغربي".
وأضاف: "قد يجلب العام القادم السلام والازدهار والمزيد من التعاون بين بلدينا".
وتابع: "نتطلع إلى العمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا لنا جميعا، عيد استقلال سعيد للمملكة المغربية".
Happy Independence Day to King Mohammed VI and the Moroccan people.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 18, 2021
May the coming year bring peace, prosperity & further cooperation between our countries.
We look forward to working together towards a brighter future for us all.
عيد استقلال سعيد للمملكة المغربية!
🇮🇱🇲🇦
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بتغريدة باللغة العربية: "عيد استقلال سعيد لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس ونظيري المغربي وزير الخارجية ناصر بوريطة ولكل الشعب المغربي".
عيد استقلال سعيد لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس ونظيري المغربي وزير الخارجية ناصر بوريطة ولكل الشعب المغربي. 🇲🇦 🇮🇱— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 18, 2021
وتصادف اليوم الخميس 18 نوفمبر الذكرى الـ66 لاستقلال المغرب.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.