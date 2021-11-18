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"البحوث الفلكية" تعلق على الأنباء عن زلزال في مصر

أخبار العالم العربي

Reuters
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نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر ما يتم تداوله من أنباء عن حدوث زلزال ضرب البلاد اليوم.

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وقال رئيس المعهد جاد القاضي، إن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم رصد أي زلزال اليوم.

وأشار القاضي إلى ضرورة "عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في المعلومات".

المصدر: "صدى البلد"

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