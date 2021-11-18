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الأمم المتحدة تدين مقتل المتظاهرين في السودان: "معيب تماما"

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الأمم المتحدة تدين مقتل المتظاهرين في السودان:
Reuters
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دانت الأمم المتحدة "استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين"، ما أدى إلى مقتل 15 محتجا.

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لجنة أطباء السودان: 15 قتيلا برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء
لجنة أطباء السودان: 15 قتيلا برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن "استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماما".

يأتي ذلك بعد يوم وصف بأنه الأكثر دموية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر، حيث قتل 15 من المتظاهرين يوم الأربعاء.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد اليوم الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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