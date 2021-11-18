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الرياض.. ضبط آلاف الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة

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الرياض.. ضبط آلاف الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة
Sputnik
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أفادت اللجنة الأمنية في العربية السعودية، بأنها ضبطت أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في محلات تفصيل ملابس بالرياض.

وذكرت اللجنة، أنه تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق محلات تفصيل الملابس العسكرية التي تاجرت بها.

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وشارك في الحملة، عناصر من عدة مؤسسات حكومية سعودية، من بينها وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

المصدر: sabq.org

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