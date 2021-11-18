تظاهرة في بغداد لأمهات قتلى الاحتجاجات العراقية (فيديو)
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن العشرات من أمهات قتلى الاحتجاجات العراقية تظاهرن في العاصمة بغداد.
وذكر مراسلنا، أن أمهات قتلى الاحتجاجات طالبن رئيس حكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم.
وأضاف، أن التظاهرة حضرتها أمهات المختطفين والمغيبين خلال الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.
المصدر: RT
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