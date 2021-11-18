 
مباشر

تظاهرة في بغداد لأمهات قتلى الاحتجاجات العراقية (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrir

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن العشرات من أمهات قتلى الاحتجاجات العراقية تظاهرن في العاصمة بغداد.

إقرأ المزيد
الرئاسة العراقية تنفي إصدار عفو يشمل متهمين بجرائم إرهاب ومخدرات
الرئاسة العراقية تنفي إصدار عفو يشمل متهمين بجرائم إرهاب ومخدرات

وذكر مراسلنا، أن أمهات قتلى الاحتجاجات طالبن رئيس حكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم.

وأضاف، أن التظاهرة حضرتها أمهات المختطفين والمغيبين خلال الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا