إصابة عدد من عناصر "قسد" في هجوم استهدف آلية تابعة لهم بريف الحسكة

أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم استهدف آلية تابعة لهم بريف الحسكة.

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وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا" إن "هجوما نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لميليشيا "قسد" على طريق "أبيض" في جنوب غرب الحسكة، أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا واحتراق السيارة".

وشهدت الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي "قسد" كثافة خلال الفترة الماضية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها في الجزيرة السورية بدعم من القوات الأمريكية ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم وتدمير العديد من مقراتهم وآلياتهم.

المصدر: "سانا"