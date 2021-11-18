ولي عهد أبو ظبي يزور الجناح الإسرائيلي في معرض "دبي للطيران"

زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أول جناح إسرائيلي في معرض "دبي للطيران" والذي تم افتتاحه يوم أمس.

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وخلال زيارته التاريخية للجناح الإسرائيلي، تحدث ولي عهد أبو ظبي إلى المدير العام لشركة رفائيل العسكرية الإسرائيلي يواف هار ايفن، وأيضا مع المدير العام للصناعات الجوية بوعاز ليفي، وأظهر ولي العهد اهتماما بأقمار التجسس والاتصالات التي تنتجها الصناعات الجوية.

المصدر: حساب إسرائيل في دبي على تويتر

يذكر أن جناح وزارة الأمن الإسرائيلية في معرض دبي للطيران، افتتح يوم أمس، بمشاركة بعثة كبيرة للصناعات الأمنية في اسرائيل ومسؤولين في وزارة الأمن ومدراء الشركات الامنية نفسه".

وعلق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على المشاركة الإسرائيلية في أعمال المعرض الدولي وقال: "الشراكة المتنامية بين اسرائيل ودولة الإمارات العربية بعد اتفاقيات السلام هي رصيد استراتيجي، مشاركة وزارة الامن في المعرض هي شهادة على عمق هذه العلاقات الهامة".

المصدر: i24news